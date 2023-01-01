Çernobil'de her şey normale döndü: UAEA Başkanı Grossi Rus işgalinin izi kalmadığını açıkladı

Çernobil'i ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, basına yaptığı açıklamada, burada kalıcı bir misyon kuruyor olmalarının hem Ajans hem Ukrayna hem de tesis açısından önemli olduğunu, bu kalıcı misyonla güvenlik ve gözlem açısından kapsamlı bir servis sunacaklarını ifade etti.