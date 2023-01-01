Çernobil'de her şey normale döndü: UAEA Başkanı Grossi Rus işgalinin izi kalmadığını açıkladı

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Çernobil Nükleer Santrali.
Çernobil'i ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, basına yaptığı açıklamada, burada kalıcı bir misyon kuruyor olmalarının hem Ajans hem Ukrayna hem de tesis açısından önemli olduğunu, bu kalıcı misyonla güvenlik ve gözlem açısından kapsamlı bir servis sunacaklarını ifade etti.
Grossi, buradaki temaslarının ardından başkent Kiev’e geçerek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Grossi, geçen ay Başbakan Şmıgal ile ülkedeki nükleer güvenlik için bütün nükleer tesislerde kalıcı misyon oluşturma hususunda görüştüklerini, bugün ise bu düşüncelerinin gerçekleştiğini ifade etti.