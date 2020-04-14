Dünya Çernobildeki yangın nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı
AVRUPA

Çernobil'deki yangın nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı

Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı.

Haber Merkezi Diğer
Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. ​​
Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. ​​

4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor. Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor.

Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.

  • Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı.

Tehlikeli turizm: Ukrayna Çernobil'i ziyarete açtı
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Tehlikeli turizm: Ukrayna Çernobil'i ziyarete açtı
Dünyanın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı Çernobil turizme açılıyor. Nükleer felaketi ve ardından yaşananları anlatan Çernobil dizisi sonrası binlerce turist bölgeyi ziyaret etmek istiyor. Bu talebi fırsata dönüştürmek isteyen Ukrayna hükümeti, radyasyonun normal seviyesinden 40 bin kat fazla olduğu 'komuta merkezini' dahi ziyarete açıyor.

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