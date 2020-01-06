Dünya Zarif Trumpa Twitterdan seslendi ABDnin nifakçı varlığı sona erdi
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Cevad Zarif'ten Trump'a soru: Hayatında böyle bir insan seli gördün mü

Zarif Trump'a Twitter'dan seslendi: ABD'nin nifakçı varlığı sona erdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'nin cenazesini Twitter hesabından paylaşarak Trump'a tepki gösterdi. ABD Başkanı'na "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?" diyen Cevad Zarif "ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD operasyonuyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin cenaze fotoğraflarını Twitter'dan paylaşarak ABD Başkanı Donald Trump'a bir soru sordu.

Zarif tweetinde Trump'ın hesabını etiketleyerek, "Hayatında daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi Kirman'da defnedilecek. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran intikam sözü verirken ABD Başkanı Trump da İran'da 52 hedefi vurabileceklerini söyledi.

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