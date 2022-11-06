Dünya Çevre aktivistleri bu kez Schiphol Havalimanında ortaya çıktı Uçakların kalkışını engellediler
AVRUPA

Çevre aktivistleri bu kez Schiphol Havalimanı'nda ortaya çıktı: Uçakların kalkışını engellediler

Son dönemde dünyaca ünlü tabloları ve İngiltere İçişleri Bakanlığı binasını boyamalarıyla gündeme gelen çevre aktivistleri, bu kez de Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda ortaya çıktı. Özel jetlerin bulunduğu alana giren aktivistler, uçakların kalkışını engelleyerek havacılıktan kaynaklanan çevre kirliliğini protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre aktivistleri bu kez Schiphol Havalimanında ortaya çıktı: Uçakların kalkışını engellediler
Schiphol Havalimanı

Geçtiğimiz günlerde fosil yakıtların kullanımını protesto etmek amacıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve News Corporation’a ait genel merkez binasını turuncuya boyayan çevre aktivistleri bu kez Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda sahneye çıktı.

ÖZEL JETLERİN BULUNDUĞU ALANA GİRDİLER

Havalimanında özel jetlerin bulunduğu alana giren çevreciler, uçakların kalkışını engelleyerek havacılıktan kaynaklanan çevre kirliliğini protesto etti.

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