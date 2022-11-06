Çevre aktivistleri bu kez Schiphol Havalimanı'nda ortaya çıktı: Uçakların kalkışını engellediler Son dönemde dünyaca ünlü tabloları ve İngiltere İçişleri Bakanlığı binasını boyamalarıyla gündeme gelen çevre aktivistleri, bu kez de Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda ortaya çıktı. Özel jetlerin bulunduğu alana giren aktivistler, uçakların kalkışını engelleyerek havacılıktan kaynaklanan çevre kirliliğini protesto etti.

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