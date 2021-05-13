Cezayir Cumhurbaşkanı: Filistin halkı işgal ve gaspa direniyor

Cezayir’de Ramazan Bayramı’nın birinci gününün yarın (bugün) olacağının ilan edilmesinin ardından konuşma yapan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistin halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

"İŞGALE VE GASPA DİRENİYORLAR"

Tebbun konuşmasında, "Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü