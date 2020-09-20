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Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsraille normalleşme furyasına katılmayacağız
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağız

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin "İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağını" söyledi. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Abdulmecid Tebbun
Abdulmecid Tebbun

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


"Filistin ilan edilirse sorun çözülür"

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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Kudüs surlarına ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin batı surlarını, ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE bayraklarıyla ışıklandırdı.


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