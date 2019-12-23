Dünya Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
AFRİKA

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ülkedeki geçiş sürecinin önce gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Salih, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 79 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • Cezayir resmi haber ajansı APS, ülkedeki geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Salih'in kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu.

Cezayir'e bir gün
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Cezayir'e bir gün "gerçek demokrasi" gelecek
Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yeniden aday olması üzerine halk sokağa döküldü. Protesto gösterilerinin yükseldiği sokaklarda sağduyu elden bırakılmadı. Buteflika tepkilerin büyümesi üzerine adayılığını geri çekti fakat ülkede seçimler de süresiz iptal edildi. Cezayir'e günün birinde ''gerçek demokrasi'' gelse bile, ordunun topluma ve ülkeye vurduğu mührün izi, uzun yıllar çıkmayacak gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da yayımladığı kararnameyle, Salih'in yerine Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Said Şangariha'yı vekaleten atadı.

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Ne olmuştu?

Son olarak Cumhurbaşkanı Tebbun'un yemin töreninde görülen Salih'e geçiş sürecinde gösterdiği çaba dolayısıyla devlet nişanı verilmişti.

  • Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi derhal bırakma çağrısında bulunmuştu. Buteflika da bu çağrıdan saatler sonra 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.

Cezayir'in doğusundaki Batna vilayetinde 13 Ocak 1940'ta doğan Salih, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılmıştı.

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