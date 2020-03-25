Cezayir vatandaşlarını ortada bıraktı: Vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda bekliyor

Türkiye vatandaşlarını özel uçaklar göndererek tahliye ederken bazı ülkeler kendi vatandaşlarını ortada bıraktı. Hava sahasını kapatan Cezayir de bu ülkelerden biri. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 Cezayirli ülkesine dönmek için 18 Mart’tan beri İstanbul Havalimanı’nda bekliyor. Havalimanında banklarda ve oturma gruplarında yatıp kalkan Cezayirliler protesto gösterisi düzenledi. Pasaport kontrol noktası önünde toplanan gruptakiler sloganlar atarak konsolosluk görevlilerini hastahaneye çağırdı. Ancak polis müdahale ederek göstericilerin taşkınlık yapmasını önledi. AFAD, bir haftadır havalimanında kalan Cezayirlilere yemek dağıtıyor. 

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