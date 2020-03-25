Dünya Cezayir vatandaşlarını ortada bıraktı Vatandaşlar İstanbul Havalimanında bekliyor
KORONAVİRÜS

Cezayir vatandaşlarını ortada bıraktı: Vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda bekliyor

Koronavirüs nedeniyle birçok ülkenin hava sahasını kapatması dünyanın dört bir yanında ülkesine dönmek isteyen yüzlerce insanı mağdur etti.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Cezayir vatandaşları İstanbul Havalimanında
Cezayir vatandaşları İstanbul Havalimanında

Türkiye vatandaşlarını özel uçaklar göndererek tahliye ederken bazı ülkeler kendi vatandaşlarını ortada bıraktı. Hava sahasını kapatan Cezayir de bu ülkelerden biri. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 Cezayirli ülkesine dönmek için 18 Mart’tan beri İstanbul Havalimanı’nda bekliyor. Havalimanında banklarda ve oturma gruplarında yatıp kalkan Cezayirliler protesto gösterisi düzenledi. Pasaport kontrol noktası önünde toplanan gruptakiler sloganlar atarak konsolosluk görevlilerini hastahaneye çağırdı. Ancak polis müdahale ederek göstericilerin taşkınlık yapmasını önledi. AFAD, bir haftadır havalimanında kalan Cezayirlilere yemek dağıtıyor. 

Avrupa’nın virüs tanısını milli kit koyuyor: 300 binden fazla kit ihraç ettik
DÜNYA
Avrupa’nın virüs tanısını milli kit koyuyor: 300 binden fazla kit ihraç ettik
Abone Ol Google News
Yedi hastamızı daha kaybettik

Yedi hastamızı
daha kaybettik

​Son 24 saatteki gelişmeler açıklandı.
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
90 bin camiden dua yükseldi

90 bin camiden
dua yükseldi

Şifa için için feraciye duası edildi.
Asgari ücrete <br>destek müjdesi

Asgari ücrete
destek müjdesi

"​İşçilerimize ve işverenlerimize hayırlı olsun."
Google'ın tehdit<br> ve dizayn çabası

Google'ın tehdit
ve dizayn çabası

​Türkiye'yi tehdit edebilecek cüreti nereden buldu?
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​Almanya'da koronavirüsten 278 bin hasta ölebilir.

Son 24 saati açıkladılar

Son 24 saati açıkladılar

​İtalya, koronavirüsü kontrol altına alamıyor.
Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

​span>Bursa BB Vefa Sosyal/span>Destek Ekibi yardım ediyor

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
TKBB'den<br> ekonomiye destek

TKBB'den
ekonomiye destek

"Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır"
Sağlık çalışanlarına <br>artık ücretsiz

Sağlık çalışanlarına
artık ücretsiz

Kararname ile üç aylık ek ödemede kesinleşti.
İlk defa böyle görüntülendi

İlk defa böyle görüntülendi

Hastaneye tulum ve maske ile gitti.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Yaşlı vatandaşa polis numarası yapıp dalga geçmişti.
Terim ve <br>Albayrak'a telefon

Terim ve
Albayrak'a telefon

İkisinin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Ağlayarak anlattı

Ağlayarak anlattı

İspanya'da sağlık sistemi çöktü insani kriz patladı
İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

Çin'de hastaları iyileştiren ilaç Türkiye'deki vakalara veriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.