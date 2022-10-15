Dünya Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail Bartındaki maden ocağında ölenler için taziye mesajı
ORTADOĞU

Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail: Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye mesajı

Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail: Bartındaki maden ocağında ölenler için taziye mesajı
Amasra'daki maden ocağında patlama meydana geldi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Bartın'daki maden patlamasından dolayı Türkiye'ye taziyelerini ileterek, Türkiye ile dayanışma halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşanan kazadan derin bir üzüntü duyulduğu, dost Türkiye hükümeti ile halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği kaydedildi.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu acı olay karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bartın'daki maden ocağındaki patlama nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, bu acı hadise karşısında Türk halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada ayrıca yaralılar için acil şifa temenni edildiği eklendi.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da maden ocağındaki patlamadan dolayı, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Kuveyt'in Türk halkı ve hükümetine taziyelerini sunduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği ifade edilen açıklamada, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için yapılan çalışmaların başarıya ulaşması temenni edildi.

LİBYA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Libya Dışişleri Bakanlığı, Bartın ilindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı.

Kaza nedeniyle Libya halkı ve hükümetinin, kardeş Türk halkının yanında olduğu kaydedilen açıklamada, "Yaralılara acil şifa ve madende mahsur kalanları kurtarma çalışmalarında yetkililere başarılar dilemektedir. " denildi.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Yair Lapid, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yaşadığı felakette Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, hayatını kaybedenlerin aileleri için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini ilettiğini ekledi.

Lapid, ayrıca İsrail'in yardım teklifini de ilettiğini aktardı.

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