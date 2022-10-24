​Cezayirli motosikletçiler Türkiye yolunda.

Cezayirli motosikletçi-maceracı Hadi, İstanbul’a gitmek üzere Misrata Limanı’nda vapura binmeden önce Tunus, Libya, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı kapsayan turu ile ilgili konuştu. İstanbul’dan sonra İzmir ve Antalya’ya uğrayacaklarını oradan Türkiye’nin güneyinden Irak’a geçeceklerini söyleyen Hadi, “Irak’ta bir gece kaldıktan sonra Suriye’ye geçmeyi planladık. Suriye’de iki veya üç gün kalacağız. Orada tanıdığımız ve irtibatta olduğumuz motosiklet grubu var. Onlar bize yol boyunca eşlik edecekler” dedi.

UMMAN’DA SONA ERECEK

Suudi Arabistan’da Medine, Mekke ve Riyad’ı ziyaret ettikten sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceklerini aktaran Hadi, “Gezimizi inşallah Umman’da sonlandıracağız ve tekrar aynı yolla ülkemize döneceğiz. Belki başka türlü de dönebiliriz” ifadelerini kullandı. İstanbul’da Boğaziçi’ni gezeceklerini belirten Cezayirli maceracı, gezinin manevi kanadına da işaret ederek, “İnşallah İstanbul’da Ayasofya Camisi’nde namaz kılacak Mekke’de umre yapacağız” diye konuştu.

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