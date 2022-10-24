Dünya Cezayirli motosikletçiler Türkiye yolunda
ORTADOĞU

Cezayirli motosikletçiler Türkiye yolunda

Orta Doğu’da 11 ülkeyi kapsayan tur için ülkesi Cezayir’den yola çıkan motosikletçi Yunus el-Hadi ve arkadaşı Velid Basma, Tunus ve Libya’nın ardından Türkiye için Trablus’tan yola çıktı. Hadi, yolculuğunu “Orta Doğu’ya sınırsız seyahat” olarak isimlendirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cezayirli motosikletçiler Türkiye yolunda
​Cezayirli motosikletçiler Türkiye yolunda.

Cezayirli motosikletçi-maceracı Hadi, İstanbul’a gitmek üzere Misrata Limanı’nda vapura binmeden önce Tunus, Libya, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı kapsayan turu ile ilgili konuştu. İstanbul’dan sonra İzmir ve Antalya’ya uğrayacaklarını oradan Türkiye’nin güneyinden Irak’a geçeceklerini söyleyen Hadi, “Irak’ta bir gece kaldıktan sonra Suriye’ye geçmeyi planladık. Suriye’de iki veya üç gün kalacağız. Orada tanıdığımız ve irtibatta olduğumuz motosiklet grubu var. Onlar bize yol boyunca eşlik edecekler” dedi.

UMMAN’DA SONA ERECEK

Suudi Arabistan’da Medine, Mekke ve Riyad’ı ziyaret ettikten sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceklerini aktaran Hadi, “Gezimizi inşallah Umman’da sonlandıracağız ve tekrar aynı yolla ülkemize döneceğiz. Belki başka türlü de dönebiliriz” ifadelerini kullandı. İstanbul’da Boğaziçi’ni gezeceklerini belirten Cezayirli maceracı, gezinin manevi kanadına da işaret ederek, “İnşallah İstanbul’da Ayasofya Camisi’nde namaz kılacak Mekke’de umre yapacağız” diye konuştu.

Sofuoğlu’na selam gönderdi

  • Türkiye’de hiçbir motosiklet kulübü ile irtibatlarının olmadığını ifade eden Hadi, Kenan Sofuoğlu’nu tanıdığını ifade ederek “Sofuoğlu’na özel selam gönderiyorum. Tanışmakla müşerref olmak isterim” diye konuştu.
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