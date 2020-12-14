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Dünya CHPnin Azerbaycana gönderdiği yardım TIRından yetişkin hasta bezi çıktı
POLİTİKA ASYA

CHP'nin Azerbaycan'a gönderdiği yardım TIR'ından 'yetişkin hasta bezi' çıktı

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Azerbaycan ordusuna, iki TIR ile yardım gönderdi. TIR'lardaki kutuların içinden 'yetişkin hasta bezi' çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardım malzemeleri 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.
Yardım malzemeleri 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgalindeki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günde tarihi bir zafer elde etmişti.

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP Azerbaycan Destek Heyeti tarafından Azerbaycan ordusuna yardım konvoyu götürüldü. CHP Gençlik Kolları’nın da eşlik ettiği konvoydaki yardım malzemeleri, 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.

CHP flaması ve Kılıçdaroğlu’nun posterinin yer aldığı yardım konvoyuyla götürülen malzemelerin içinden ‘yetişkin hasta bezi' çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz” dedi.

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