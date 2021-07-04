Dünya CIA bana suikast düzenleyecek Bidenın da haberi var
AMERİKA

CIA bana suikast düzenleyecek: Biden'ın da haberi var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri bir törende yaptığı konuşmada ABD’yi kendisine ve ülkedeki önemli kişilere yönelik suikast planı yapmakla suçladı. CIA ile ABD ordusundan yetkililerin Venezuela’da iç savaş çıkarmak için gizli görüşmeler yaptığını söyleyen Maduro, Başkan Biden’ın da bu işten haberdar olduğunu ima etti.

Dış Haberler Yeni Şafak
​CIA bana suikast düzenleyecek: Bidenın da haberi var
Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, önceki gün bir askeri törende yaptığı konuşmada, ABD’yi kendisine yönelik suikast planı yapmakla suçladı. CIA ve ABD askeri kurumlarının kendisine yönelik suikast hazırlığında olduğunu savunan Maduro, ABD Başkanı Joe Biden’ın da bu planla alakalı olabileceğini ima ederek, “Joe Biden, Donald Trump’ın Venezuela’yı iç savaşa sürükleme ve bizi öldürme talimatlarını onayladı mı? Evet mi hayır mı? Soruyorum” ifadelerini kullandı. Kendisiyle birlikte ülkedeki diğer liderlere yönelik suikast planlarının da yapıldığını açıklayan Venezuela Devlet Başkanı, “Kolombiya’daki kaynaklarımız, benim ve önemli siyasi-askeri liderlerin canına kastetme planı yaptıklarını bize kesin olarak bildirdi” dedi.

Biden
Biden

GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPTILAR

  • Bir askeri terfi töreninde konuşan Maduro, ABD Güney Saha Komutanı Craig Faller ile CIA Direktörü William Burns’ün, Venezuela’da şiddet olayları yaratma ve suikast planı kapsamında hazırlıkları tamamlamak üzere Kolombiya ve Brezilya’ya gittiğini öne sürdü. O dönem Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Faller’ın, ABD ile Kolombiya arasındaki güvenlik ve savunma alanında mevcut ilişkileri güçlendirmek için 21 Haziran’da; Burns’ün ise daha sonraki günlerde güvenlik sorunuyla ilgili “hassas” bir göreve katılmak için Kolombiya’ya geldiği haberleri yapılmıştı. Venezuela lideri bu haberleri yalanlarken, “Başkan Joe Biden, Craig Faller’ın ve CIA direktörünün bana ve diğer liderlere suikast düzenleme planlarından haberdar mı?” sorusunu yineledi.

TRUMP DA TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce de ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Maduro’yu desteklemeye devam eden Venezuela ordu mensuplarını “üstü kapalı” suikastla tehdit etmiş, “Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela’nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Venezuela’da 2018’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Maduro kazansa da ABD dahil bazı ülkeler yolsuzluk iddialarını öne sürerek seçim sonucunu tanımamıştı. ABD, muhalefet lideri Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklayarak ülkede darbe zemini oluşturmuş ve nihayet 2019 yılında gerçekleştirilen, Guaido’nun başını çektiği darbeyi desteklemişti.

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