CIA şefi Ukrayna için Rusya’yı ziyaret etti ​

ABD’nin dış istihbarat servisi CIA’in, Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri operasyona girişmemesi konusunda Rusya’yla temasa geçtiği öne sürüldü. Bu kapsamda CIA Direktörü William J. Burns’ün geçen hafta Moskova’ya gittiği belirtildi. CNN’in haberine göre Burns, görüşmede Rusya yönetimine, ABD’nin sınırdaki askeri hareketliliği yakından izlediğini ve bu konuda Biden yönetiminin rahatsızlığını bildirdi. ABD Savunma

Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada da Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınındaki olağan dışı eylemlerinin takip edildiği belirtilerek, bu konuda Washington’ın ortaklarıyla istişarelerinin sürdüğü ifade edildi.