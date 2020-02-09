Dünya Ciara fırtınası Avrupayı etkisi altına aldı 150den fazla uçuş iptal
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Ciara fırtınası Avrupayı etkisi altına aldı: 150'den fazla uçuş iptal

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası ulaşıma darbe vurdu. Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle tren ve uçak seferleri iptal edildi. Binlerce yolcu havaalanlarında mahsur kaldı. Fırtına İngiltere'de maddi hasara da yol açtı. Bazı çatıların fırtına sebebiyle devrildiği görüldü. Fırtına futbola darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

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Ciara fırtınası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
Ciara fırtınası Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Belçika ve İngiltere'de fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, binlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı.

Belçika ve İngiltere'de etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle ki ülkedeki çoğu havaalanında uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşlardan 25 binden fazla yolcu etkilendi.

Uçuşlar iptal

Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.

Aşırı rüzgar nedeni ile Londra Heathrow havaalanında hemen hemen uçuşların tamamı iptal edildi. British Airlines toplamda 140 uçuşunu durdurdu.

Fırtına İngiltere'de maddi hasara da yol açtı. Bazı çatıların fırtına sebebiyle devrildiği görüldü.

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına futbola darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

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