Çıbanbaşına koştu

Belçika'da 1,6 milyon avroya satılan güvercin hayrete düşürdü

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1,6 milyon avroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı. Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların 'New Kim' için 1,6 milyon avro, 'Mother New Kim' için 400 bin avro, 'Palme Kim' için 204 bin avro, 'Kimi' için 180 bin avro verdiği kaydedildi. Açıklamada, müzayedede 157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 avro ödendiği bildirildi.



