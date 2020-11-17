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​Çıbanbaşına koştu: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile görüştü

Çıbanbaşına koştu

Karabağ yenilgisiyle zor durumda kalan Ermenistan’ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Abu Dabi’yi ziyaret etti. Sarkisyan, BAE’nin “çıbanbaşı” olarak anılan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabağ konusunun öncelikli olduğu toplantıda, iki ülkenin ortak çıkarları konusunda işbirliği sağlama ve ilişkileri geliştirme, bölgesel ve uluslararası ortak sorunlar ele alındı.
Karabağ konusunun öncelikli olduğu toplantıda, iki ülkenin ortak çıkarları konusunda işbirliği sağlama ve ilişkileri geliştirme, bölgesel ve uluslararası ortak sorunlar ele alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Abu Dabi’yi ziyaret etti ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile görüşmelerde bulundu. Toplantıya Zayed’in yanı sıra BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoon ve bir dizi BAE yetkilisi katıldı.

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İKİ ÜLKE ÇIKARLARI

  • Karabağ konusunun öncelikli olduğu toplantıda, iki ülkenin ortak çıkarları konusunda işbirliği sağlama ve ilişkileri geliştirme, bölgesel ve uluslararası ortak sorunlar ele alındı. Abu Dabi Veliaht Prensi, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki savaşı sona erdirme anlaşmasına desteklediğini ve kapsamlı bir ateşkes konusunda umutlu olduğunu belirtti.

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İSTİFA ETMEYECEK

Azerbaycan ve Ermenistan 44 gün süren çatışmanın ardından anlaşmaya vardı. İki ülke Dağlık Karabağ’da 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Son olarak istifası konuşulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, “Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var.” ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan siyasi çıkmazlara rağmen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın BAE ziyareti dikkat çekti.

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