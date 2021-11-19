Çiftçiler Hindistan Başbakanı Modi'ye geri adım attırdı

Hindistan’da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasaların yürürlükten kaldırılması için 1 yıldır protesto gerçekleştiren çiftçiler, hükümete gerim adım attırdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, binlerce çiftçinin geçim kaynaklarını yok ettiği gerekçesiyle tepkilerin odağında olan yeni tarım yasalarının geri çekileceğini açıkladı.

Modi, tarım yasalarının küçük çiftçileri güçlendirmeyi amaçladığını savunarak, "Fakat çiftçilere faydaları açıklamaya yönelik birçok girişime rağmen başarısız olduk. Hükümet üç tarım yasasını yürürlükten kaldırmaya karar verdi" dedi. Modi, yeni yasaları yürürlükten kaldırmaya yönelik sürecin aralık ayında görüşüleceğini kaydetti.

Çiftçi sendikaları kararı "büyük bir zafer olarak" nitelendirirken, uzmanlar her ikisi de büyük bir çiftçi tabanına sahip olan Pencap ve Uttar Pradesh’te yaklaşan eyalet seçimlerinin Modi’yi bu kararı almaya zorlamış olabileceğini belirtiyor.

Çiftçilerin zaferi.

Ne olmuştu?

Binlerce çiftçi, Eylül 2020’de kabul edilen yeni tarım yasalarına karşı Kasım 2020’den bu yana Delhi sınırlarında kamp kurmuştu.

REKLAM

Modi hükümeti yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyordu. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş ancak çiftçiler yasalar tamamen geri çekilmeden protestoları sonlandırmayacaklarını açıklamıştı.

FOTOĞRAF 9 Hindistan'da çiftçilerden yeni tarım yasasına karşı protesto Hindistan'ın Kolkata kentinde, Birleşik Çiftçi Cephesi'nin (Samyukta Kisan Morcha) çağrısıyla bünyesinde bulunan 40 çiftçi birliği "Tüm Hindistan Grevde - All India Strike" kapsamında, Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 3 yeni tarım yasasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, tren ve ana yolları kapattı.

















BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Çiftçiler sokağa indi, Hindistan karıştı Hindistan'da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa döküldü. Polis protestoya katılan çiftçilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Çiftçilerin başkente girmesini engellemek için Gurugram ve Faridabad sınırlarında güvenlik önlemleri artırılırken sınırlara drone kameraları yerleştirildi. Delhi metrosunun, çiftlik yasalarına karşı çiftçiler tarafından planlanan protesto yürüyüşü nedeniyle bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı ve polisin çiftçilerin başkente girmesine izin vermeyeceği bildirildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder