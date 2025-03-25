Çifte ablukayla soykırım peşinde: 50 bin sivil ile irtibat koptu

Önceki gün Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesi ve Tel el-Sultan Mahallesi’ne çift koldan harekat başlatan işgalci İsrail ordusu, daha önce tahliye emri yayınladığı mahallede 50 bini aşkın Filistinliyi kuşatma altında tutuyor. Kuşatma yüzünden binlerce Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölmekle yüz yüze geldiği uyarıları yapılıyor. İsrail'in 18 Mart’ta yeniden başlattığı vahşi saldırıları dün de sürdü.





KURTULMA ŞANSLARI YOK

Refah Belediyesinden yapılan açıklamada, Tel el-Sultan’da kuşatma altında kalan Filistinlilerin soykırıma maruz bırakıldığı belirtilerek, "Çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan binlerce sivil yoğun bombardıman altında kuşatıldı ve kurtulma şansları yok" denildi. Mahalle ile iletişimin tamamen kesildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Aileler enkaz altında mahsur kaldı. Ne suya ne gıdaya ne de ilaca erişimleri var" denildi.





YARALILAR KAN KAYBINDAN ÖLÜYOR

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin kan kaybından ölüme terk edildiği ve çocukların açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Bereksat" bölgesinde mahsur kalan sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinden 36 saati aşkın süredir haber alınamadığı ve kurtarma ekiplerinin işgalci İsrail ordusu tarafından hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, arama kurtarma ekiplerinin hedef alınmasını ve çalışmalarının engellenmesini "ağır bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirildi.





YİNE TAHLİYE EMRİ

Savaşın başından beri Gazze'de bombalanmadık yer bırakmayan terör devleti dün bir kez daha 'tahliye emri' yayınladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin batıdaki bölgelere zorla göç ettirilmesine ilişkin yeni bir "tahliye emri" yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun sakinlerinden acilen batıdaki barınma merkezlerine gitmelerini istedi ve bunun saldırı öncesi son çağrı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.





NASIR HASTANESİ'NDE YENİ KATLİAM

Öte yandan, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece boyunca Gazze’nin çeşitli noktalarına bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Hastanenin çok sayıda yaralının bulunduğu cerrahi bölümüne yönelik bombardımanda, en az 5 sivil yaşamını yitirdi. Saldırının Hamas Siyasi Büro üyelerinden İsmail Berhum hastanede tedavi görürken yapıldığı ve Berhum’un da yaşamını yitirdiği kaydedildi. Dün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayan saldırılarda 12 saatten az bir sürede 36 Filistinli yaşamını yitirdi.





KATLİAM MESAJI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, sorunun çözümü için tek yolun şiddeti artırmak olduğunu söyleyerek adeta yeni katliamların mesajını verdi. Saldırıların hedefinin Hamas’a esirleri serbest bırakması için baskı kurmak olduğunu belirten Zamir, “Saldırılarımız onlara zarar veriyor ancak esirleri serbest bırakmaya itmiyor” dedi.



