Çığlıkları duyan Meksika polisi harekete geçti: Kamyon kasasından 209 düzensiz göçmen çıktı

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Nuevo Teapa kentindeki Villahermosa-Coatzacoalcos otoyolunda, bir kamyonun kasasında çok sayıda göçmen tespit edildi.

Bulunan göçmenlerin Guatemala, El Salvador, Ekvador ve Honduras uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenlerden 23'ü susuzluk ve oksijen eksikliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

ABD sınırını kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2022'de 2,76 milyon kişi olduğu kaydedildi.

Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.