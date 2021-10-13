Çin 13 yaşındaki bu kız çocuğunu konuşuyor: Ünlü olmak için yaptığı şey 'Pes' dedirtti

Çin, ünlü olabilmek için erkek kılığına giren 13 yaşındaki Fu Jiayuan adlı kız çocuğunu konuşuyor. Ünlü olmak isteyen Fu, yalnızca 11-13 yaş aralığındaki erkek çocuklarının kabul edildiği, onlara şarkı söyleme ve dans eğitimi vererek “geleceğin yıldızı” haline getirmeyi vadeden YGN Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen eğitime erkek kılığında katıldı.

ERKEK KILIĞINA GİRDİ

Şarkı söyleme ve dans etmenin öğretildiği eğitim kampında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir internet kullanıcısı, Fu’nun, eğitim kampına erkek kılığında katıldığını ortaya çıkardı. Fu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından "hayranlarını aldattığı" için özür diledi. Fu, bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, "Bana güvenen herkesten özür dilerim. Gelecekte eğlence sektöründe veya herhangi bir video platformunda yer almayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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YGN Gençlik Kulübü’nden yapılan açıklamada ise söz konusu hatanın Covid-19 salgını nedeniyle seçmelerin çevrimiçi olarak yapılmasından kaynaklandığı belirtilerek, “Personelimiz seçmeler sırasında ihmalkar davrandı. Gelecekte şirketin kural ve düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız" denildi.

MULAN'A BENZETİP SAHİP ÇIKTILAR

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Fu’nun eğitime devam etmesine izin verilmesi için YGN Gençlik Kulübü’ne baskı yaptı. Fu’nun hayranları ise 13 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıktı. Hatta bazı hayranlar işi şakaya vurarak, Fu’yu ailesi ve ülkesini kurtarmak için savaşabilmek adına erkek kılığına giren Çin halk kahramanı Mulan’a benzetti.