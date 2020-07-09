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Dünya Çin 2020deki tüm spor etkinliklerini iptal etti
ASYA

Çin 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak, 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin Genel Spor İdaresinin kararı, ülkede 2020 yılı içinde yapılması planlanan 6 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve 4 Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) organizasyonu, 3 golf şampiyonası, 2 bisiklet turu, 1 spor tırmanış müsabakası ile badmington finallerini etkiliyor.

Kovid-19 salgının rotaya çıktığı Çin'de virüsün ülke içinde yayılmasını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yetkililer yurt dışı kaynaklı vakalardan artmasından endişe ediyor.

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Çin'de yeni virüs alarmı: Pandemiye dönüşme riski var!
Çin'deki bilim insanları, pandemiye dönüşme ihtimali bulunan yeni bir tür virüs keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüs, hızla yayılmaya uygun özellikler barındırıyor. Uzmanlar virüsün yakın zamanlı bir tehdit olmadığını söylüyor; ancak pandemi durumuna gelmeden yakından izlenmesi gerekiyor.


  • Ülkede bugüne dek 83 bin 581 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 78 bin 590 kişinin iyileştiği ülkede 357 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya geneliden vaka sayısı 12 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 550 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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