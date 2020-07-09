Çin 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti

Çin Genel Spor İdaresinin kararı, ülkede 2020 yılı içinde yapılması planlanan 6 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve 4 Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) organizasyonu, 3 golf şampiyonası, 2 bisiklet turu, 1 spor tırmanış müsabakası ile badmington finallerini etkiliyor.
Kovid-19 salgının rotaya çıktığı Çin'de virüsün ülke içinde yayılmasını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yetkililer yurt dışı kaynaklı vakalardan artmasından endişe ediyor.
- Ülkede bugüne dek 83 bin 581 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 78 bin 590 kişinin iyileştiği ülkede 357 kişinin tedavisi sürüyor.
Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya geneliden vaka sayısı 12 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 550 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.