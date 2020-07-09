Çin 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak, 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 18:29 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 18:31 AA