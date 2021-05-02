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Dünya Çin Büyükelçiliğinden ABD Müslüman ülkelere ölüm götürüyor tasviri
ASYA

Çin Büyükelçiliği'nden 'ABD Müslüman ülkelere ölüm götürüyor' tasviri

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'yi "Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren" şeklinde tasvir eden bir paylaşımda bulundu. Üstünde Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor" ifadesinin yer aldığı görsel, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Çin Büyükelçiliğinden ABD Müslüman ülkelere ölüm götürüyor tasviri
Çin Büyükelçiliği'nin paylaştığı görsel.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Twitter hesabından, tırpanında İsrail bayrağı taşıyan, ABD bayrağına kuşanmış ölüm meleğinin Müslüman ülkelere uğradığı bir çizim yayımlandı.

"ABD 'demokrasi' getirince bunlar meydana geliyor"

Çizimde, kapıları açılan Irak, Libya ve Suriye'den kan sızdığı ve ölüm meleğinin şu an Mısır'ın kapısını çaldığı tasvir edildi.

Tasvirin üstünde ise Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor" ifadesi yer aldı.

Tepkiler sonrası paylaşım kaldırıldı

Büyükelçilik, Twitter kullanıcılarının "Bu bir büyükelçiliğin işi midir?", "Resimden ürperdim." gibi eleştirel yorumları sonrası paylaşımını geri çekti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ise, Twitter paylaşımında, "Tiksindirici paylaşıma tepki veren Japon dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kökleri ortak değerlere dayanan ABD-Japonya ittifakının bir diğer örneği" ifadelerini kullandı.

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