Dünya Çin Dışişleri Bakanı Vangdan gelişmiş ülkelere aşı stokçuluğu suçlaması
ASYA

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan gelişmiş ülkelere 'aşı stokçuluğu' suçlaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bazı gelişmiş ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tamamen kendi vatandaşlarının aşılanmasına öncelik vererek "aşı stokçuluğu" yapmakla suçladı.

Haber Merkezi AA
Çin Dışişleri Bakanı Vangdan gelişmiş ülkelere aşı stokçuluğu suçlaması
Vang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, çevrimiçi düzenlenen BRICS zirvesinde Kovid-19 salgınının küresel görünümü ve aşılama faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın moderatörlüğünde düzenlenen ve Hindistan'ın yanı sıra Brezilya, Rusya, Çin ve Güney Afrika dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda konuşan Vang, "Kovid-19 salgını yerkürenin güneyinde yükselişe geçerken kuzeyde geriliyor. Bazı gelişmiş ülkelerin aşı stokçuluğu ve ihracata getirdiği kısıtlamalar bu gelişmeyle ilgisiz değil." ifadelerini kullandı.

Vang, gelişmiş ülkelerin çoğunun aşılamada "önce ülke içi" yaklaşımını benimserken Çin'in yurt dışına 350 milyon doz aşı yolladığını belirterek, "Umarız ki BRICS ülkeleri aşıları küresel kamu malı olarak görmeyi ve adil erişim ilkesine bağlı kalmayı sürdürür. Aşı üreticilerimizi teknoloji transferi yapmaya ve diğer gelişmekte olan ülkelerle ortak aşı üretmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugüne dek Çinli şirketlerin ürettiği iki aşıya acil kullanım onayı vermişti. Sinopharm tarafından üretilen aşı 7 Mayıs'ta, Sinovac tarafından üretilen aşı ise 1 Haziran'da onay almıştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre, bugüne dek 681 milyon 910 bin dozdan fazla aşının uygulandığı Çin, açık arayla "dünyada en fazla aşı yapılan ülke" konumunda bulunuyor. Çin'i 296 milyon 400 bin doz ile ABD ve 213 milyon 140 bin doz ile Hindistan izliyor.

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