Dünya Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor
ASYA

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin’in, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi. Wang Yi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin Ukrayna krizinde tarihin doğru tarafında yer alıyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Çin’in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek.

Çin’e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi. Çin’in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, “Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin’in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ile görüşmüş ve Pekin’in Rusya’ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti.

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