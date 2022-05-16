Dünya Çin en büyük donanması ile Sarı Denizde tatbikat yaptı
ASYA

Çin en büyük donanması ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Çin Donanması'nın ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de, envanterindeki en büyük muhribi Lhasa'nın katıldığı askeri tatbikat düzenlediği belirtildi. "Tip 055" sınıfı, güdümlü füze taşıyan muhrip, "Tip 056A" sınıfı üç korvet ile "yüksek-alçak karışımı" hedeflere yönelik tatbikat düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çin en büyük donanması ile Sarı Denizde tatbikat yaptı
Arşiv.

Gemiler, denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterlerin de katıldığı üç gün süren tatbikatta, uçaksavar, gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.

Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini amaçladığı kaydedildi.

South China Morning gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel rakiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış olabileceğini ileri sürdü.

'Özel bir amaç olabilir'

Gazeteye konuşan, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın Deniz Kuvvetleri Akademisinin eski öğretim üyesi Lu Li-şih, "En büyük muhribin küçük korvetlerle eğitim grubu oluşturması ilginç. PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu) bunu yapmasının arkasında özel bir amaç olmalı. PLA, Tip 056A'yı Tip 055'i Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin korvetlerine benzeyen küçük gemilere sahip Tayvan, Vietnam ve Filipinler gibi daha küçük rakiplerle potansiyel karşılamalar için eğitiyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Donanması 2017-2020 döneminde sekiz "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla "Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete sokmuştu.

Ocakta donanmaya katılan, adını Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci muhribi" olarak biliniyor.

Çin'den Japon Denizi'nde askeri tatbikat
DÜNYA
Çin'den Japon Denizi'nde askeri tatbikat

ABD ve Çin'den ortak askeri tatbikat 
DÜNYA
ABD ve Çin'den ortak askeri tatbikat 
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Mağaradan150 kilo patlayıcı çıktı

Mağaradan
150 kilo patlayıcı çıktı

​Van'ın Çatak ilçesinde ele geçirildi.
Rusya için kabus senaryosu: Nükleer silahla ülkenizi yok ederiz

NATO üyeliği isteyen ülke, ​Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor.

Bu sefer bir kilise hedef alındı: ​Ölü ve yaralılar var.

​Marmaray'da tekmeli yumruklu taraftar kavgası.

​22 yılda 45 gazeteci öldürdü.

​Bir genç denize düşerek hayatını kaybetti.

Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın.

​İsveç'in terör örgütü için yaptıkları rapora döküldü.

​Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

​'Sıfır göçmen' diyen Danimarka bir Suriyeliyi bile sınır dışı edemedi.

​Süpermarkette siyahileri katletti ve bunu canlı yayınladı.

​Türkiye'nin yeni gemisi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

​Yazarımız Ahmet Ünlü Yeni Şafak okuyucuları için derledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.