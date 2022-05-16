Çin en büyük donanması ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Gemiler, denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterlerin de katıldığı üç gün süren tatbikatta, uçaksavar, gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.

Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini amaçladığı kaydedildi.

South China Morning gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel rakiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış olabileceğini ileri sürdü.

'Özel bir amaç olabilir'

Gazeteye konuşan, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın Deniz Kuvvetleri Akademisinin eski öğretim üyesi Lu Li-şih, "En büyük muhribin küçük korvetlerle eğitim grubu oluşturması ilginç. PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu) bunu yapmasının arkasında özel bir amaç olmalı. PLA, Tip 056A'yı Tip 055'i Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin korvetlerine benzeyen küçük gemilere sahip Tayvan, Vietnam ve Filipinler gibi daha küçük rakiplerle potansiyel karşılamalar için eğitiyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Çin Donanması 2017-2020 döneminde sekiz "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla "Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete sokmuştu.

Ocakta donanmaya katılan, adını Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci muhribi" olarak biliniyor.

DÜNYA Çin'den Japon Denizi'nde askeri tatbikat