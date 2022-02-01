Dünya Çin Gerilim yaratmak Ukrayna krizinin çözümüne katkı sunmayacak
ASYA

Çin: Gerilim yaratmak Ukrayna krizinin çözümüne katkı sunmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, gerilim yaratmanın Ukrayna krizinin çözümüne katkı sunmayacağını, aksine bölge ve dünyadaki güvenliğe belirsizlikler getireceğini ve Çin’in bu girişimlere kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Çin: Gerilim yaratmak Ukrayna krizinin çözümüne katkı sunmayacak
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, zıtlaşma yerine diyaloğun, ayrışma yerine dayanışmanın, savaş yerine de barışın öteden beri uluslararası toplumun ortak arzusu olduğunu yineledi.

  • Zhao, mevcut koşullarda ilgili taraflara gerginliği yumuşatmak ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba harcamanın yanı sıra, çelişkileri, zıtlaşmayı ve çatışmayı kışkırtma girişimlerini durdurma çağrısında bulundu.

Çin’in öteden beri ilgili ülkelerin güvenlik kaygılarına ve güvenlik çağrılarına dengeli ve adil olarak yaklaşılmasına destek verdiğini vurgulayan Zhao, ilgili taraflara aynı hedefe doğru ilerleyerek, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme, küresel stratejilerin dengesi ile istikrarını sürdürme çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden 25 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırında asker yığmasının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyayı değiştirecek en büyük ölçekli işgale yol açabileceğini belirterek, ABD’nin Ukrayna’ya 200 milyon dolar tutarında ilave savunma amaçlı askeri yardım sağlayacağını bildirdi.

Son günlerde Batılı medya kuruluşlarının yayınlarında ve siyasetçilerin açıklamalarında da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin bulunduğu vurgusu daha da yoğunlaştı.

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