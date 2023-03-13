Çin lideri Cinping: Ordu büyük bir çelik duvar haline getirilmeli

Çin parlamentosunun yıllık toplantısının kapanışında konuşan Xi, ulusal savunmayı ve orduyu kapsamlı bir şekilde modernize etme ihtiyacının altını çizdi.





Şi, Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) yaklaşık 3 bin delegesine "Halk Kurtuluş Ordusunu ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını etkili bir şekilde koruyan büyük bir çelik duvar haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.









69 yaşındaki Şi, yapılan oylama sonucunda NPC tarafından beş yıl daha Çin'in devlet başkanı olarak oybirliğiyle onaylandı ve bu da onu 1949'da kuruluşundan bu yana Komünist Çin'in en uzun süre görev yapan devlet başkanı yaptı.





CNN'in haberine göre Şi, yaptığı konuşmanın başında delegelere yeniden atandığı için teşekkür etti.









Yaptığı konuşmada Şi, “Devlet başkanı olarak yüce bir pozisyona üçüncü kez giriyorum. Halkın güveni benim ilerlemem için en büyük itici güç ve aynı zamanda omuzlarımda ağır bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.





Daha önceki pek çok konuşmasında olduğu gibi Şi, Çin'in modern çağda "zorbalık yapan yabancı güçlerin" elinde yaşadığı zorluklara atıfta bulunarak ve Komünist Partinin ülkeyi "ulusal aşağılamayı temizlemeye" nasıl yönlendirdiğine dikkat çekerek milliyetçi bir tavır sergiledi.



