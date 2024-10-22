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Çin ordusu Tayvan'a yakın kıyı bölgesinde atış tatbikatı yaptı

Çin ordusu Tayvan'a yakın kıyı bölgesinde atış tatbikatı yaptı

15:5922/10/2024, Salı
AA
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Çin ordusu (Foto: Arşiv)
Çin ordusu (Foto: Arşiv)

Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a yakın kıyı bölgesinde gerçek mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikat yaptığı belirtildi.

Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletine bağlı Pingtan Deniz Güvenliği İdaresi, yayımladığı seyrüsefer uyarısında, askeri faaliyet nedeniyle Tayvan'a yaklaşık 105 kilometre mesafedeki Nişuan Adası ve çevresinin 4 saat için gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Atış yapılan askeri tatbikatın, ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Higgins muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı HCMS Vancouver firkateyni, 20 Ekim'de Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Pekin yönetimi savaş gemilerinin geçişine tepki göstermiş, ABD ve Kanada'yı "ortalığı karıştırmakla" ve "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vermekle" suçlamıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin'den Tayvan'a gözdağı: Ada çevresinde dev tatbikat başladı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlık iddialarını sert dille eleştirirken, Ada üzerindeki askeri baskısını artırmaya devam ediyor. Çin, Tayvan'ın Ulusal Günü kutlamalarından birkaç gün sonra, ada çevresinde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. "Joint Sword-2024B" adı verilen bu tatbikatlar, Pekin tarafından "Tayvan Bağımsızlığı yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı sert bir uyarı" olarak nitelendirildi. Doğu Bölgesi Komutanlığı Sözcüsü Kaptan Li Xi, tatbikatların "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyesi, önemli liman ve bölgelerde abluka" gibi unsurları kapsadığını ve ayrıca "deniz ve kara hedeflerine saldırılar" içerdiğini söyledi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in "mantıksız ve kışkırtıcı" hareketlerini sert bir şekilde kınadı ve uygun savunma güçlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Tatbikatların başlamasından kısa bir süre sonra, Tayvan çevresinde 25 Çin savaş uçağı ve 11 gemi tespit edildi.

#Çin
#Niuşan
#Pingtan
#Tayvan

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