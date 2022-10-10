Dünya Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu Pentagondan F-35lerle ilgili yeni karar
AMERİKA

Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar

Pentagon F-35 savaş uçaklarında Çin parçası çıkması sonucu durdurulan teslimatlara devam kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagondan F-35lerle ilgili yeni karar
Arşiv

Pentagon tarafından imzalanan bir muafiyet belgesiyle birlikte F-35 savaş uçağı teslimatları yeniden başlayacak. Bu süre zarfında ise üretici şirket Çin yapımı maddeye eşdeğer bir ürün tedarik edecek.

Euronews'in haberine göre, Çin parçası çıktığı için askıya alınan F-35 teslimatlarına devam kararı alındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üretici firma Lockheed Martin'in Çin malzemesi kullanıldığını tespit etmesinin ardından askıya aldığı F-35 uçaklarının teslimatlarına devam edilmesine izin verdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI ÜRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen savaş uçağı motorunda kullanılan metal bir bileşenin Çin'den geldiği ortaya çıktı. Savunma İhaleleri Yönetimi Ajansı, 19 Ağustos'ta Pentagon'daki F-35 Ortak Üretim Programı Dairesine, F-35'in uçaklarının turbo makine pompalarında bulunan mıknatıslarda kullanılan bir alaşımın Çin'den geldiği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Pentagon, eylül ayında hem Amerikan ordusuna hem de yurt dışındaki müşterilere F-35 uçaklarının teslimatlarının geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırdı.

TESLİMAT İÇİN MUAFİYET VERİLDİ

Pentagon için silah temin eden görevli William LaPlante, 8 Ekim'de bir muafiyet belgesi imzalayarak motorun yağ pompasında ABD tedarik yasalarına uymayan alaşıma izin verdi.

Uçaklarının kabulünün ulusal güvenlik için gerekli olduğunu vurgulayan LaPlante, muafiyetin Ekim 2023'e kadar sözleşmesi yapılmış uçakları kapsadığını kaydetti.

Bu süre içerisinde pompa tedarikçisi Honeywell International Inc, Çin parçası yerine alternatif ürün tedarik edecek.

Çin parçasının bilgi aktarmadığı, uçağa zarar vermediği ve güvenlik riski yaratmadığı belirtildi.

İsviçre F-35A almak için ABD ile anlaştı
DÜNYA
İsviçre F-35A almak için ABD ile anlaştı

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: F-35 konusunda Erdoğan haklı
GÜNDEM
ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: F-35 konusunda Erdoğan haklı

Amerikan F-35'lerine rakip savaş uçağı ürettiler: 'Gripen'ler neden tercih edilmiyor?
FOTOĞRAF 9
Title
Business Insider'ın aktardığı habere göre; İsveçli Saab, gelişmiş Gripen avcı uçağını neden ihraç edemiyor? sorusu gündeme geldi.
Title
Saab'ın JAS 39 Gripen'i, son derece yetenekli 4.5 nesil savaş uçağı olarak kabul ediliyor.
Title
Saab'ın CEO'su bunun Amerika'nın hatası olduğunu söylerken, \"ABD'nin uluslararası savunma pazarındaki nüfuzu nedeniyle, diğer ulusların F-35 savaş uçaklarını satın alma olasılıkları çok daha yüksek.\" dedi.
Title
Saab CEO'su Micael Johansson, \"En hafif tabiriyle son derece sinir bozucu ve bunun geliştirip ürettiğimiz [Gripen] ürünüyle ilgili olmadığını söyleyebilirim. Eğer tamamen eşit bir oyun alanı olsaydı, bence çok daha iyi durumda olurduk. Birçok ülkede ABD'nin nüfuzu muazzam. Bunlara karşı çalışmak o kadar kolay değil\" ifadelerine yer verdi.
Title
Gripen, F-35 gibi son teknoloji beşinci nesil bir hayalet uçak olmasa da, oldukça yetenekli bir 4.5 nesil avcı uçağı olarak kabul ediliyor.
Title
\"F-35'LER ABD İLE GÜÇLÜ BAĞLAR SAĞLIYOR\"
Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde yerleşik olmayan bir kıdemli üye olan Jan Kallberg, \"Rusya daha agresif hale geldikçe, Avrupa ülkeleri ABD ile daha güçlü bağlar ve birlikte çalışabilir ekipman istiyorlar. F-35'i satın almak bunu sağlıyor.\" dedi.

Title
Title
Title
Amerikan F-35'lerine rakip savaş uçağı ürettiler: 'Gripen'ler neden tercih edilmiyor?
İsveç menşeili Saab markası, ABD üretimi F-35 uçaklarıyla yarışabilecek bir savaş uçağı üretti fakat ihracat hacmi çok düşük. Saab'ın CEO'su bunu ABD'nin stratejileriyle alakalı olduğunu iddia etti.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.
Rusyaya terör suçlaması

Rusya'ya terör suçlaması

'​İran yapımı İHA'larla saldırdılar.'
Kievde art arda patlamalar

Kiev'de art arda patlamalar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.
1 milyon arsa için başvuru başladı

1 milyon arsa için başvuru başladı

​Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

​Türkiye Yüzyılı'nın mimarları gençler olacak.

​Masasına gidip saygısızlığını yüzüne vurdu.

​PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu.

​Anadolu'yu mayalayan Orta Asya coğrafyasının bereketi.

​2 yılın altına orantılı infaz.

Kia, 2027'ye kadar elektrikli araçlara 25 milyar dolarlık yatırım yapacak.

​'İstanbul ve Türkiye'ye aşığız, sizi çok seviyoruz'

​Moskova'dan Kiev'e tehditler yağdı.

​Kültür Yolu Sur'da.

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Patlama nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.