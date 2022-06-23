Dünya Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı
ASYA

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

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Haber Merkezi AA
Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 424'üncü başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

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