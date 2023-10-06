Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-39" uydularını fırlattı

Göçmen karşıtı politikalarla gündemden düşmeyen İtalya’da önceki gün yaşanan kazada, yardıma koşan ilk ekip göçmenler oldu. Gambiyalı ve Nijeryalı iki göçmen, canlarını hiçe sayarak yanan otobüsten yaralıları kurtarmayı başardı. “O an kendi güvenliğimizi düşünemezdik” diyen göçmenler, “Kadın ve çocuklar yanıyordu. Onları terk edemezdik” diye konuştu.