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Dünya

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-39" uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 490'uncu görev oldu.

07:09 . 6/10/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-39" uydularının üçüncü grubu, dün, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.


Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 490'uncu görev oldu.


Çin, "Yaogan-39" uydularının ilk grubunu 31 Ağustos'ta, ikinci grubunu 17 Eylül'de uzaya göndermişti.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.




#Çin
#uydu
#Yaogan-39
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