Çin ‘yapay güneşi’ tamamladı

HL-2M adlı reaktör, 200 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşabiliyor. Güneşin ulaştığı sıcaklık ise 15 milyon santigrat derece. Reaktörün nükleer seçeneklerden daha temiz ve daha ucuz enerji kaynağı olması bekleniyor.

TOPLAM DEĞERİ 20 MİLYAR EURO

Bu proje Çin’in de dahil olduğu Fransa’da bulunan Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör’ün (ITER) bir parçası. ITER, yaklaşık 20 milyar Euroluk fiyat etiketi ile dünyanın en büyük nükleer füzyon projesi unvanını taşıyor. 35 ülkenin dahil olduğu projenin 2025’te tamamlanması bekleniyor.