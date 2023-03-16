Çin yaşlanmaya çözüm arıyor: Ufukta demografik kriz var

Uzun yıllar devam eden tek çocuk politikasından kısa süre önce vazgeçen Çin hükümeti, yaşlanan nüfusuna karşı çözüm arayışına girdi. Geçen yıl doğum oranı her bin kişiye 6.7’ye düşerek ülke tarihinin en düşük seviyesini görmüştü. Devletin organize ettiği Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı’na katılan uzmanlar, hükümete 20 maddelik bir acil önlem planı sundu. Uzmanlar, bu planların dahi demografik sıkıntıya tam olarak çare olamayacağını ancak nüfusun yaşlanmasını yavaşlatabileceğini vurguladı. 1980 ve 2015 yılları arasında tek çocuk politikası benimseyen Çin, 2021’den sonra limiti üç çocuğa çıkarmıştı. Uzmanlar, hükümete tüm aile planlama politikalarından vazgeçmesini ve daha avantajlı doğum izni gibi politikalar benimsenmesini önerdi. Çinlilerin en çok artan yaşam maliyetleri, sosyal güvence eksikliği ve daha fazla kadının iş gücüne katılması gibi sebeplerle daha az çocuk yapmaya yöneldiği belirtiliyor.