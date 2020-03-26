Dünya Çin yurt dışı kaynaklı artan koronavirüs vakaları sebebiyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı
KORONAVİRÜS

Çin yurt dışı kaynaklı artan koronavirüs vakaları sebebiyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi. Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Çin'e girmek isteyen yabancıdan test için örnek alınırken.
Çin'e girmek isteyen yabancıdan test için örnek alınırken.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı
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Koronavirüste vaka sayısı 500 bini aştı

3 bin 287 kişi ölmüştü


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
FOTOĞRAF 3
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Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi.
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M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.
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Polis, 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.
Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.


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