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Dünya

Cinayete teşebbüsten hapis yatan adamın 33 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı

ABD’de mahkeme, 1990 yılında iki gencin yaralandığı saldırıya ilişkin cinayete teşebbüsten 33 yıl hapis yatan Daniel Saldana'nın 33 yıl sonra suçsuz olduğuna hükmetti.

14:08 . 26/05/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

ABD’de mahkeme, 1990 yılında iki gencin yaralandığı saldırıya ilişkin cinayete teşebbüsten 33 yıl hapis yatan Daniel Saldana'nın suçsuz olduğuna hükmetti.


Los Angeles Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada saldırıya ilişkin bulguların yeniden incelendiği belirtildi.


Davanın sonunda Saldana’nın masum olduğuna karar verildi.


Saldana, kararın ardından Savcı George Gaskon ile ortak basın toplantısında konuştu.


Karara ilişkin mutluluğunu dile getiren Saldana, "Her gün masum olduğunu bilerek uyanmak ve bir hücrede kapalıyken yardım çağrısında bulunmak çok zordu." dedi.


Savcı Gaskon, 2017 yılında hüküm giymiş başka bir saldırganın tahliyesi sırasında yetkililere Saldana’nın “hiçbir şekilde çatışmada yer almadığını ve olay esnasında orada bulunmadığını” açıkladığını öğrendikten sonra onun beraat etmesi için çalıştığını anlattı.


Duruşmada bulunan bölge savcı vekilinin saldırganın açıklaması sonrası eyleme geçmediğini belirten Gaskon, bunun Saldana’nın 6 yıl daha hapis yatmasına neden olduğunu anlattı.


Gaskon, bunun üzerine davanın tekrar açılması için talepte bulunduğunu ve böylece Saldana’nın masum olduğunun anlaşıldığını kaydetti.


Los Angeles'ta 1990'da otomobilde bulunan 6 gence çete üyesi oldukları sanılarak ateş açılmış, saldırıda iki genç yaralanmıştı.


Saldana, olayın ardından tutuklanarak 45 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.


#ABD
#Los Angeles
#Beraat
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