Dünya Çinde 3 boyutlu reklam çılgınlığı Görenleri şaşırtıyor
ASYA

Çin’de 3 boyutlu reklam çılgınlığı: Görenleri şaşırtıyor

Çin’in büyük kentlerinde yer alan 3 boyutlu (3D) billboardlar yayınlanan reklamlar aşırı gerçekçi animasyonlarıyla izleyenleri şaşırtıyor.

Haber Merkezi İHA
Çin’de 3 boyutlu reklam çılgınlığı: Görenleri şaşırtıyor
3D billboardlar, Çin’in Silikon Vadisi olarak bilinen Shenzhen kentinde ilgi çekiyor.

Çin’de 3 boyutlu (3D) billboardların sayısı her geçen gün artıyor. Başkent Pekin başta olmak üzere, Chongqing, Chengdu ve Guangzhou gibi kentlerde reklamlar binalara döşenen dev ekranlarda ve çıplak gözle izlenebilen 3D olarak yayınlanıyor. Aşırı gerçekçi animasyonları insanlarla buluşturan 3D billboardlar, Çin’in Silikon Vadisi olarak bilinen Shenzhen kentinde de giderek artıyor.

Shenzhen’de bir ay içinde iki ayrı binada 3 boyutlu dev ekranlar kuruldu. Yapay zeka ve 5G destekli teknolojiler, reklam billboardlarının yanı sıra alışveriş merkezi, sinema ve müzelerde farklı şekillerde kullanıma sunuluyor. Tasarımcılar, teknoloji ile sanatı entegre ederek insanlara interaktif bir tecrübe yaşatıyor.

Çin medyasına yansıyan haberlere göre, “akıllı kent” projelerinin ulusal düzeyde de desteklenmesi nedeniyle her geçen gün daha çok kentin nesnelerin interneti, yapay zeka ve 5G gibi teknolojileri farklı sektörlerde kullanmayı yoğunlaştırması bekleniyor.

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