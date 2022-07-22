Dünya Çinde 40 banka iflas etti
ASYA

Çin'de 40 banka iflas etti

Çin'de gayrimenkul sektöründe başlayan kriz bankalara da sıçradı. Ülkede 40 banka iflas ettiğini duyurunca halk parasını çekmek için akın etti. Öte yandan, bankanın önünde toplanan yüzlerce kişi "birikimlerimizi istiyoruz" sloganlarıyla protesto etti. Güvenlik güçleri tanklarla bankaları korumaya aldı.

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Haber Merkezi Diğer
​Çinde 40 banka iflas etti
​Çin'de 40 banka iflas etti.

Çin'de, emlak piyasasında yaşanan çöküş ekonomik krize dönüşüyor.

Ev satın alanlar, inşaatı tamamlanmamış daireler için ipotekli konut kredilerini ödemeyi reddedince bankalar da çıkmaza girdi.

Üzerlerindeki baskı artan 40 banka iflas ettiğini duyurdu. Mevduatları 18 Nisan'dan beri dondurulan mudiler paralarını çekmek için bankalara akın etti.

Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoya başladı
DÜNYA
Çin'de bankadan para çekemeyenler protestoya başladı

BANKALARIN ÖNÜNE TANKLAR KONUŞLANDI

Zengzhou şehrindeki Çin Halk Bankası’nın şubesi önünde güvenlik görevlileri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, arbede sonrası bankanın önüne tanklar konuşlandırıldı.

Çinli yetkililer artan öfkeyi yatıştırmak için yeni bir adım attı. İki kentte mevduatları dondurulan mudilere geri ödeme yapılacağı açıklandı.

MİLYONLARCA DOLARLIK MEVDUAT DONDURULDU

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

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