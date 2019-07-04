Dünya Çinde 5,6 büyüklüğünde deprem
ASYA

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gong ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıda, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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