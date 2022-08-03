Dünya Çinde anaokuluna saldırı 3 çocuk hayatını kaybetti
AVRUPA

Çin'de anaokuluna saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki bir erkeğin Anfu ilçesindeki bir anaokuluna gelerek bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Çinde anaokuluna saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti
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Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki bir erkeğin Anfu ilçesindeki bir anaokuluna gelerek bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yaşlarının henüz bilinmediği ifade edilirken, Beijing Daily gazetesinin paylaştığı videolarda, bir polis memurunun ufak bir çocuğu ambulansa taşıdığı görülüyor.

Açıklamada, soyadının Liu olduğu tespit edilen saldırganın kayıp olduğu kaydedildi.

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