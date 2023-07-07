|
Dünya

Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle hava saldırıları için yapılmış sığınaklar halkın kullanımına açıldı

Çin'de son 62 yılın en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle bazı şehirlerde hava saldırılarından korunmak amacıyla yapılmış sığınaklar, halkın kullanımına açıldı. Ulusal İklim Merkezi, ülkenin kuzeyinde bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların 200 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

17:16 . 7/07/2023 Cuma
AA
Çin

Çin

Çin'de son 62 yılın en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle bazı şehirlerde hava saldırılarından korunmak amacıyla yapılmış sığınaklar, halkın kullanımına açıldı.


Ulusal İklim Merkezi, ülkenin kuzeyinde bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların 200 milyondan fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.


1961'den bu yana en sıcak günlerini yaşayan Hangcou, Vuhan ve Şıciacuang şehirlerinde bulunan sığınakların yüksek sıcaklıklardan etkilenenlerin hizmetine açıldığı duyuruldu.


Yazları yakıcı sıcaklarıyla bilinen Çongçing şehrindeki sığınaklar, yıllardır serinlemek için kullanılıyor.


Aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşanıyor

Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları rapor edilmeye başlandı.


Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar başkentte 2 kişinin öldüğünü duyurdu. 2 Temmuz'da Pekin'de bir tur rehberi ile geçen ay başka bir kadın sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.


Şaoşing'de ise dün sıcaktan kaynaklanan ölümler olduğunu açıklayan yetkililer, konuyla ilgili ayrıntı vermedi.


Yetkililer, başkent dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde açık havada çalışmanın askıya alındığını bildirdi.


Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını açıklamıştı.


Çin'in güneybatısında
"son 50 yılın en büyük sel felaketi
" olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden olmuştu.


#Çin
#İklim krizi
#Sıcak
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
E-Devlet Giriş Ekranı - E-Devlet Kapısı Giriş