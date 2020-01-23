Dünya Çinde bayram yoğunluğu Tren istasyonları doldu 3 milyar kişi seyahat edecek
ASYA

Çin'de bayram yoğunluğu: Tren istasyonları doldu 3 milyar kişi seyahat edecek

Çin'de bayram yoğunluğu: Tren istasyonları doldu 3 milyar kişi seyahat edecek

Geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre Fare Yılı'na girecek Çin'de tatilini memleketinde geçirmek isteyen Çinliler tren istasyonlarına akın ediyor. 3 milyar seyahat yapılması beklenirken, milyonlarca Çinlinin memleketine gitmesiyle boşalan kentler, "hayalet" şehirlere dönüşüyor.

Haber Merkezi AA
Bayramı aileleriyle geçirmek isteyen Çinliler, tren istasyonlarına akın ediyor.
Bayramı aileleriyle geçirmek isteyen Çinliler, tren istasyonlarına akın ediyor.

Çin'de yüz milyonlarca insanın Bahar Bayramı'nı (Çuncie) kutlamak üzere çalıştıkları bölgelerden memleketlerine dönüşüyle "dünyanın en büyük göçü" başladı. Ülkenin kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, 25 Ocak'ta "Domuz Yılı"nı geride bırakarak "Fare Yılı"na girecek ülkede, tatilini memleketlerine aileleriyle geçirmek isteyen milyonlarca Çinli tren istasyonlarına ve otobüs garlarına akın ediyor. Her yıl Bahar Bayramı döneminde yurt içi seyahat sayısının, bir önceki seneye göre ortalama 200 milyon arttığı ülkede, 10 Ocak'ta başlayan ve dünyanın en büyük insan hareketi Çunyün hareketi 18 Şubat'a kadar devam edecek.

Seyahatlerin 440 milyonu demiryoluyla, 79 milyonu da havayoluyla yapılacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre, bu yılki Çunyün trafiğinde 3 milyar seyahatin yapılması ve bu seyahatlerin 440 milyonunun demiryolları, 79 milyonunun da havayolları aracılığıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Ülke genelindeki havaalanlarında, günde ortalama 17 bin sefer yapılması öngörülüyor. Yaklaşık 40 günlük sürede, ülke içinde yapılan kitlesel seyahat, "dünyanın en büyük seyahat trafiği" olarak kabul ediliyor. 1 milyar 405 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de, yolcular bilet bulabilmek için haftalar öncesinden rezervasyon yaptırıyor, doğrudan ulaşımın olmadığı rotalarda birden fazla vasıtayla aktarma yaparak memleketine gidiyor.

AA
Milyonlarca Çinlinin akın ettiği istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

- Göçmen işçiler, Çunyün'ün en büyük kitlesini oluşturuyor

Ülkenin yaklaşık 22 milyon nüfuslu başkenti Pekin'de, dünyanın en büyük göçü olan Çunyün telaşı kendini hissettiriyor. Tren istasyonlarında valiz, çanta ve çeşitli eşyalarla bilet kuyruğuna giren yüzlerce kişi, günler öncesinden ayırttığı bileti alarak memleketine gitmenin hayalini kuruyor. Bahar Bayramı için yola çıkan yolculardan Şiao Huozi, Şandong eyaletine bağlı Yantai kentine gittiğini belirterek, 25 Ocak'ta başlayacak Bahar Bayramı'nı ailesiyle geçireceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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  • Şiao, Pekin'den Yantai'a yolculuğunun 4-5 saat süreceğini ve bayramı ailesiyle geçireceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Wang soyadlı bir yolcu da Liaoning'e gitmek için bilet bulmakta zorlandığını, uygun olması nedeniyle yüksek hızlı treni tercih ettiğini belirterek, "Herkese iyi yıllar diliyorum." dedi.

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AA
Bayram tatilini fırsat bilen Çinliler, ailelerinin yanına koşuyor.

Vatandaşların büyük bir kısmının nüfusa kayıtlı oldukları memleketleri dışındaki büyük şehirlerde çalıştığı Çin'de göçmen işçilerin sayısı 280 milyonu buluyor. Her yıl Bahar Bayramı tatilinde bütün senenin yorgunluğunu atmak ve ülkenin en önemli geleneksel bayramını evlerinde aile fertleriyle kutlamak üzere yollara düşen göçmen işçiler, Çunyün'ün en büyük kitlesini oluşturuyor.

- Hayalet şehirler

Diğer yandan bu yıl Vuhan'da ortaya çıkan SARS benzeri yeni koronavirüsü nedeniyle yüzlerine maske takan Çinlilerin yaşadıkları tedirginlik de dikkati çekiyor. Yılın büyük çoğunluğunda hareketli olan meydanlar, caddeler, sokaklar Bahar Bayramı döneminde yerini sakinliğe bırakıyor.

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