Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çinde bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
ASYA

Çin’de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı

Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

Haber Merkezi AA
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

  • İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

Çin dünyaya yalan söyledi: İnsandan insana bulaştığını sakladılar
KORONAVİRÜS
Çin dünyaya yalan söyledi: İnsandan insana bulaştığını sakladılar
Abone Ol Google News
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarınıkirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
Trablus'ta <br>kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Spor yaparken <br>maske takılmalı mı?

Spor yaparken
maske takılmalı mı?

​Ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Listeye 12 çizik

Listeye 12 çizik

​Mayısta terör örgütlerine ağır darbe vuruldu.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
CAS'tan dönecek

CAS'tan dönecek

Ağaoğlu, UEFA'nın men cezası hakkında konuştu.
Bebeğini <br>karnında kaybetti

Bebeğini
karnında kaybetti

Gebeler hastaneye gitmeye korkuyor.
Bir gecede<br>150 bin TL'lik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Uzman isimden kritik uyarı

Uzman isimden kritik uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Çelik, koronada yeni pik için tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.