Çin'de çok tartışılacak koronavirüsü önlemi: Her evden yalnızca bir kişi dışarı çıkabilecek

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Çin’in Şangay kentinde yerel yönetim tarafından ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Kentteki her evden günde sadece bir kişinin sokağa çıkması kararı alındı. bu kapsamda bastırılan izin kartları kentteki evlere dağıtıldı.

Türk akademisyen duyurdu

Gelişmeyi Sangay Üniversitesi’nde görev yapan Nurretin Akçay isimli Türk akademisyen duyurdu. Dağıtılan kimlik kartının resmini Twitter hesabından paylaşan Akçay, “Şangay’da Bundan sonra her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek. Sadece bu kartı kullanarak çıkabileceğiz. Bugün verdiler” ifadelerini kullandı.

-Şangay'da Bundan sonra her evden sadece bir kişi dışarı çıkabilecek.

-Sadece bu kartı kullanarak çıkabileceğiz. Bugün verdiler. pic.twitter.com/5NJ87rCKp9 — Nurettin Akçay (@akcay_nuri) 11 Şubat 2020