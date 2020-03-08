Dünya Çinde çöken karantina otelinde 10 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Çin’de çöken karantina otelinde 10 kişi hayatını kaybetti

Çin'de dün akşam saatlerinde çöken, koronavirüs hastalarının karantinada bulunduğu otelde 10 kişi yaşamını yitirdi. 42 kişi göçük altından çıkarılırken, 5 kişinin durumunun ağır olduğu Birinci katta yapılan onarım çalışmaları sırasında meydana gelen kaza nedeniyle çöktüğü belirlenen binanın sahibi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Enkazdan kurtarılan 5 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Enkazdan kurtarılan 5 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fucien eyaletinin Çüencou kentinde 70 kişinin bulunduğu otel, birinci katta yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen kaza nedeniyle dün yerel saatle 19.30'da çökmüştü.

Reuters
Enkazdan 9 kişi kendi imkanlarıyla çıktı.

Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı
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Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Ekipler seferber oldu

  • Yerel hükümet tarafından Kovid-19 salgınının en yoğun olduğu Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen ve Kovid-19 hastalarıyla temasa geçen kişilerin karantinada tutulması için kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’inden 9 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Kurtarma çalışmalarında 42 kişi göçük altından çıkarıldı. Bu kişilerden 10’u hayatını kaybetti, 5’inin ise durumu ağır.

Çin’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bin 96
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Bölgede arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken binanın sahibi gözaltına alındı.

Bahar Bayramı’yla kentlere geri dönülüyor

  • Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor. Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.
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