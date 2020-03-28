Dünya Çinde 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Vakaların hepsi yurt dışı kaynaklı
KORONAVİRÜS

Çin'de görülen koronavirüs vakaları yurt dışı kaynaklı - Çin'de koronavirüste son durum

Çin'de 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Vakaların hepsi yurt dışı kaynaklı

Çin'de dün 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı.

Böylelikle toplam can kaybı sayısı 3 bin 295’e ulaştı. Komisyon, Çin anakarasında dün 54 yeni vaka kayıtlara geçerken, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Ülkedeki yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısının ise 649’a yükseldiği belirtildi. Çin anakarasında şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı da böylece 81 bin 394’e çıktı. Cuma günü tespit edilen 54 yeni vakanın 17’sinin Şanghay kenti, 11’inin Guangdong eyaleti ve 6’sının Fujian eyaletinde görüldüğü ifade edildi. Diğer yandan, dün 383 hastanın taburcu edildiği, toplam taburcu edilen kişi sayısının 74 bin 971’e ulaştığı bildirildi.

Komisyon, Hong Kong’daki vaka sayısının da 518’e ulaştığını aktardı. Hong Kong’da salgın nedeniyle şu ana dek 4 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla dayak
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.


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