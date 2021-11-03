Çin'de hükümet halka yiyecek stoklama çağrısında bulundu: Akıllara Tayvan'da savaş ihtimali geldi

Çin Ticaret Bakanlığının kasım başında stok çağrısını Tayvan Adası'nda tırmanan gerginlik ve olası savaş senaryosuyla ilişkilendiren yorumlar nedeniyle bazı Çinlilerin panikle süpermarketlere yöneldiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Devlet medyası, vatandaşların tepkilerinin ardından, Bakanlığın duyurusunun amacı dışında yorumlanmamasını telkin eden yayınlar yaptı.

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Economic Daily gazetesi, yönergenin amacının, yurttaşların bölgelerindeki olası karantina durumuna hazırlıksız yakalanmaması için uyarı yapmak olduğunu belirterek, “hayal gücünü zorlayan yorumlardan kaçınılmasını” tavsiye etti.

People’s Daily gazetesi de Bakanlığın açıklamasının her yılki rutin hatırlatma olduğunu ancak bu sene seller ve doğal afetler sonucu sebze fiyatlarında görülen artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının çoğalması nedeniyle erken yapıldığını vurguladı.

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“Mesajı yanlış yorumlamaya gerek yok”

Tayvan ile son dönemde yaşanan gerginlikte savaş olasılığını en fazla gündeme getiren, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesi ise Yayın Yönetmeni Hu Şicın’in kaleme aldığı başyazıyla kamuoyunda oluşan algıyı düzeltme ihtiyacı hissetti.

FOTOĞRAF 5 Çin Ticaret Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, halka acil durumlar karşısında temel tüketim ürünlerini depolama çağrısı yapılması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Çin basınındaki değerlendirmelerde, hükümetin bu tür uyarıları her yıl yaptığına ancak bu yıl Covid-19 salgınının ve olağanüstü hava koşullarının etkisiyle erken uyarıda bulunulduğuna dikkat çekildi. Çin devlet televizyonuna konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Xiaoliang, temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde sıkıntı olmadığını, söz konusu açıklamanın yerel makamları uyarma amacı taşıdığını savundu. Ancak bakanlığın açıklamasının ardından panikleyen halk, pirinç, un ve yağ gibi temel gıda ürünlerini depolamak için marketlere akın etti.<br> Jiangsu, Zhengzhou ve Henan gibi farklı eyaletlerdeki kentlerde bulunan süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer ürün kıtlığına veya tedarik kesintisine dair herhangi bir durum olmadığını, dolayısıyla panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Changzhou kentinde sabahın erken saatlerinde dolan bir süpermarkette en çok rağbet gören ürünler pirinç, erişte ve yağ oldu. Yerel basında yer alan bir haberde, Qidong kentindeki süpermarkette bir müşterinin bir seferde 300 kilogram pirinç satın aldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir marketin girişinde bekleyen müşterilerin kepenklerin açılmasıyla içeriye akın ettiği, içeride uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. 'Temel ihtiyaçları depolayın' çağrısı panikletti: Marketlere akın ettiler bir seferde 300 kilo pirinç alan var Çin hükümetinin halka kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısı yapmasının ardından panikleyen halk, marketlere akın etti. BiP'te paylaş

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Hu, kamuoyunun hassas zamanlarda aşırı yorumlara yönelebildiğini belirterek, “Her ne kadar Tayvan Boğazı'ndaki durum gerginse de gerilimin kısa zaman içinde tetiklenebilir bir mahiyette olduğunu sanmıyorum. Gördüğüm, anakaranın sert uyarıları ve askeri çatışmaya yönelik hazırlıkları, ciddi derecede stratejik caydırıcılık sağlamış görüyor.” ifadelerini kullandı.

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"Günlük ve acil durum ihtiyaçlarını karşılayacak kadar stok"

Ticaret Bakanlığı 1 Kasım'da geç saatlerde yayımladığı yönergede, yerel yönetimlere gelecek kış ve bahar aylarında sebze gibi günlük gıda ve ihtiyaç maddelerinin arzında ve fiyatlarında istikrarı muhafaza etmeleri uyarısında bulunmuştu.