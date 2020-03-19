Dünya Çinde ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi İthal vaka sayısında büyük artış
ASYA

Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: İthal vaka sayısında büyük artış

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği belirtildi. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının tamamının 'ithal vaka' olduğu ve dün itibariyle 'ithal vaka' sayısının da 189’a ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

ÇİN'DE İTHAL VAKA ARTIYOR

  • Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.
Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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