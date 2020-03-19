Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi: İthal vaka sayısında büyük artış Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği belirtildi. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının tamamının 'ithal vaka' olduğu ve dün itibariyle 'ithal vaka' sayısının da 189’a ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 06:38 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 06:49 AA