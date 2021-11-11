Dünya Çinde kar fırtınası Arabalarını küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardılar
ASYA

Çin'de kar fırtınası: Arabalarını küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardılar

Çin'in kuzeyinde hafta sonunda etkili olan kar fırtınası Liaoning, Cilin ve Heiliongciang eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde hayatın aksamasına sebep oldu. Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinde kar fırtınası: Arabalarını küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardılar
Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tonglia şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 8 ilçeyi etkileyen fırtına ve soğuk hava dalgasının 35 milyon yuan (5,5 milyon Dolar) tutarında kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

TURUNCU ALARM

Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang ve Heilongciang eyaletinin başkenti Harbin'de havalimanları, pistteki buzlanma sebebiyle kapatıldı.

Cilin eyaletinin başkenti Çangçun'da ana okulları ve ilköğretim okulları tatil edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kuzey bölgeleri için kar fırtınaları için ikinci alarm düzeyi olan "turuncu" uyarılar yayımladı.

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ARAÇLARINI ÇIKARABİLMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

İç Moğolistan'daki Tongliao şehrinde yaşayan vatandaşlar, metrelerce karın altında gömülü kalan araçlarını çıkarabilmek için uğraştı.

Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, saatler süren çalışmalar sonucunda karın bir kısmını temizleyerek araçlarını bulabildi.

Oluşan kar kalınlığı ve vatandaşların araçlarına ulaşabilmek için küreklerle temizlik yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karın birçok yapının üzerini adeta bir örtü gibi örttüğü görüldü.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin ve Heilongciang eyaletleri ile Tiencin kentinin bazı bölgelerinde hafta içinde kar fırtınaları bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının gelecek günlerde güneye doğru hareket edeceği ve ülke genelinde 10 gün boyunca sıcaklıkların düşmesine sebep olacağı öngörülüyor.

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