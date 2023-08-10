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Dünya

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylonciang eyaletinde Khanun Tayfunu'nun etkisiyle artan yağış nedeniyle iki bölgede sel tehlikesine karşı "acil durum" uyarısı yapıldı. Eyaletteki yağış ve sellerden şimdiye dek 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

20:12 . 10/08/2023 Perşembe
AA
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Khanun Tayfunu'na ilişkin paylaşılan uydu görüntüsü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Khanun Tayfunu'na ilişkin paylaşılan uydu görüntüsü.

Eyalet meteoroloji merkezi, gün içinde Ciamusi iline bağlı Tangyüen ilçesi ile Çitayhı iline bağlı Boli ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarının 100 milimetreyi aşmasının beklendiğini bildirdi.

En üst düzeyde uyarı: 80 milimetre yağış düşmesi bekleniyor

Sel tehlikesi nedeniyle her iki bölgede de "kırmızı alarm" ilan edildi. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin Hıgang, Ciamusi, Şuangyaşan, Cişi ve Mudanciang şehirlerinde yarın akşama kadar metrekareye 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor.

Cişi ve Mudanciang'ın bazı bölgelerinde yağış miktarının 110 milimetreye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Kuzeydoğu eyaletlerini yoğun şekilde etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle Heylongciang eyaletini kateden Songhua Nehri'nin bazı bölümlerinde su seviyesi tehlikeli şekilde arttı.

Yüz binlerce kişi tahliye edildi

Eyaletteki yağış ve sellerden şimdiye dek 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Heylongciang'da 2 Ağustos'tan bu yana şiddetli fırtına ve yağış 6 şehirdeki 37 ilçede sellere yol açtı. Çin'in önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan bölgede 258 bin hektar tarım alanı zarar görürken, 23 bin 708 mesken hasara uğradı, 149 köprü kullanılamaz hale geldi.



#Çin
#Heylonciang
#Tayfun
#Sel
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