Dünya Çinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3 bin 96
ASYA

Çin’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bin 96

Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında Çin'de 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 3 bin 96’ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Çin'de ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Çin'de ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 96’ya ulaştığı belirtildi. Dün ülke genelinde 44 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 695’e yükseldiği ifade edildi.

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57 bin kişi taburcu edildi

  • Komisyon, dün gerçekleşen can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Ülke genelinde şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 57 bin 65’e çıktığı belirtildi.

'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
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Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.
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Gelen polis ekipleri, E.O.'nun kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.'nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.
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Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hastaneye neden gittiniz?' sorusuna 'Şüphelendiğim için gittim' dedi.
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Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.
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'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
Bursa'da gittiği hastanede İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.'nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.


Yurt dışı kaynaklı vakalar da var

Komisyonun açıklamasında, cumartesi günü 2’si başkent Pekin’de, 1’i Gansu eyaletinde olmak üzere yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının tespit edildiği, ülke dışından kaynaklanan toplam vakaların sayısının 63’e çıktığı ifade edildi.

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