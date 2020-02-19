Dünya Çinde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bini aştı Son 24 saatte 136 kişi öldü
ASYA

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bini aştı: Son 24 saatte 136 kişi öldü

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e yükseldi. Ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 74 bin 185'e ulaştı. Son 24 saatte 136 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor
Koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

  • Ülkede toplam can kaybı biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 5’e ulaştı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.

Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.

Yaşlılarda ölüm oranı daha yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin daha önce salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

  • Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu arada, Vuhan kentinde Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ve ülkenin bu alanda tanınmış doktorlarından Liu Cıming dün hayatını kaybetmişti.

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